Xiaomi Mi Smart Band 8 ora su Amazon a PREZZO SPECIALE!

Approfittane subito: acquista ora su Amazon l'orologio digitale Xiaomi Mi Smart Band 8 ad un prezzo speciale!

Xiaomi Mi Smart Band 8: tutto quello che ti serve a portata di polso!

L'orologio digitale Mi Smart band 8 supporta il sensore di luce ambientale che consente di regolare automaticamente la luminosità del display in base agli occhi. Nuovo chipset che supporta un'elevata frequenza di aggiornamento di 60Hz, per un utilizzo fluido.

Monitora la tua salute sempre, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Con il Mi Smart band 8 offre il monitoraggio del livello di saturazione dell'ossigeno per tutto il giorno, il monitoraggio continuo del sonno, il monitoraggio della frequenza cardiaca e il monitoraggio della respirazione durante il sonno. Questo è dotato di una batteria di lunghissima durata che comprende anche la ricarica rapida. Fino a 16 giorni di durata della batteria per un normale uso quotidiano. Inoltre, Mi Smart band 8 supporta la ricarica rapida 2C, per una ricarica completa in 1 ora.

E ancora a tua disposizione oltre 150 modalità di allenamento che ti consentiranno di registrare la frequenza cardiaca e le calorie bruciate nel mentre. Inoltre la modalità pebble può fornire 13 statistiche professionali e interpretazioni professionali dei dati. E infine quadranti innovativi e divertenti, più di 200 diverse facce di orologio colorate, includono anche divertenti facce dell'orologio per i giochi. La struttura del corpo a sgancio rapido facilita la sostituzione dei cinturini più colorati.

Prendilo ora su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.