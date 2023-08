XIAOMI MI SMART BAND 7 PRO ad un prezzo IRRIPETIBILE su eBay

Lo Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro è l'alleato perfetto che ti consentirà di raggiungere i tuoi obiettivi fitness e mantenerti in salute. Questo smartwatch di alta tecnologia offre una serie di funzioni avanzate per il monitoraggio della salute, un design moderno e una durata della batteria eccezionale. Acquistalo ora su eBay a soli 57,99 euro.

Goditi un'esperienza visiva straordinaria con il display AMOLED da 1,64" . Le immagini sono nitide e vivide, permettendoti di leggere facilmente tutte le informazioni importanti direttamente dal tuo polso.

Il Mi Smart Band 7 Pro è dotato di sensori avanzati per il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue (SPO2) e del battito cardiaco. Tieni sotto controllo i tuoi livelli di ossigeno e la tua frequenza cardiaca per prenderti cura della tua salute in modo ancora più accurato.

Con il GPS integrato, puoi monitorare con precisione le tue attività all'aperto, come la corsa e il ciclismo. Traccia la tua posizione, la distanza percorsa e il percorso seguito per ottimizzare le tue prestazioni.

Il Mi Smart Band 7 Pro offre un'ampia gamma di funzioni di tracciamento fitness, come il conteggio dei passi, il monitoraggio del sonno, il calcolo delle calorie bruciate e molto altro ancora. Mantieni traccia del tuo progresso e raggiungi i tuoi obiettivi in modo efficace.

Ha un design moderno ed elegante, con un cinturino intercambiabile per adattarsi al tuo stile personale. È leggero e comodo da indossare tutto il giorno, in qualsiasi occasione.

Con una durata della batteria fino a 14 giorni con una singola carica, puoi utilizzare il Mi Smart Band 7 Pro senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Approfitta ora dello sconto che ti permetterà di risparmiare oltre il 10% su eBay e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

