Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC al MIGLIOR PREZZO su Amazon

Se vuoi al polso qualcosa di leggero e comodo, che abbia diverse funzioni per monitorare il tuo stato di salute e fare sport, allora ho trovato l'offerta giusta per te. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC a soli 46,90 euro, invece che 54,99 euro.

È vero che non siamo di fronte a uno sconto folle, tuttavia per questo dispositivo è davvero un ottimo prezzo. Infatti grazie alla tecnologia NFC potrai fare i tuoi pagamenti senza bisogno di tirare fuori le carte di credito o il tuo smartphone. Oltre a questo ovviamente possiede tantissime funzioni per il fitness.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: adesso è un vero affare

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC si presenta con un bellissimo schermo AMOLED da 1,56 pollici dalla forma allungata e con bordi arrotondati. Cinturino in morbido silicone che potrai eventualmente cambiare con diverse colorazioni, il che lo rende bello e comodo. Avrai anche la possibilità d'impostare lo sfondo scegliendo fra quelli preimpostati o caricando una tua immagine personalizzata.

È in grado di rilevare l'ossigeno nel sangue, monitorare il battito cardiaco e riconosce in automatico quando stai svolgendo un'attività sportiva. Potrai scegliere fra 30 modalità di allenamento mentre il tuo smart band registra i dati come il battito cardiaco le calorie bruciate. È resistente all'acqua fino a 5 ATM, per cui potrai usarlo tranquillamente anche per nuotare. Con una sola ricarica potrà durare per 14 giorni consecutivi.

Non perdere tempo perché un'offerta del genere è davvero speciale. Inoltre risulta come il dispositivo più venduto su Amazon, quindi le unità disponibili potrebbero svanire da un momento all'altro. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC a soli 46,90 euro, invece che 54,99 euro. Se completi l'ordine oggi lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.