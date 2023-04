Xiaomi Mi LCD Writing Tablet può fare al caso tuo in sconto del 27% su Amazon

Gli individui sono alla ricerca di metodi innovativi per diventare ecologici in tutti gli aspetti della loro vita, compreso il prendere appunti, dato che il mondo è sempre più attento all'ecologia. La tavoletta Mi LCD Writing Tablet sostituisce i tradizionali appunti su carta e penna con uno schermo LCD sensibile alla pressione che elimina la necessità di carta. Questo non solo contribuisce a preservare l'ambiente, ma anche a risparmiare denaro. Acquistalo su Amazon a soli 21,99€ invece di 29,99€.

Il design piccolo e accattivante della Mi LCD Writing Tablet la rende semplice da portare con sé ovunque. È uno strumento utile per tutti coloro che devono prendere appunti al volo, siano essi studenti, imprenditori o artisti. Lo schermo da 13,5 pollici della tavoletta è abbastanza piccolo da poter essere trasportato in uno zaino o in una cartella tascabile, ma sufficientemente grande per registrare tutte le idee e i pensieri.

Uno dei vantaggi di un display LCD per tavolette da scrittura è la possibilità di ridurre le spese energetiche e l'uso della carta. Queste tavolette sono particolarmente utili per chi prende molti appunti o per le famiglie con bambini piccoli. Anche se alcuni non conoscono questa tecnologia, il display utilizzato nelle tavolette LCD per la scrittura è una tecnologia di schermo unica che utilizza piccole capsule che trasportano particelle di pigmento in una soluzione elettrolitica. La modulazione della corrente consente di creare immagini con un'ampia gamma di toni e intensità.

Lo stilo fornito con la Mi LCD Writing Tablet è stato progettato specificamente per funzionare con lo schermo e offre diversi vantaggi rispetto ai normali stilo. La punta della penna è realizzata in plastica resistente ma malleabile, che non graffia lo schermo, e si può regolare l'ampiezza delle linee applicando una pressione maggiore o minore alla penna.

Una caratteristica degna di nota è la batteria della tavoletta Mi LCD Writing Tablet. Assicura che non si verifichino mai interruzioni di corrente durante l'utilizzo della tavoletta e può sopravvivere per un anno intero senza essere ricaricata. Nel complesso, la tavoletta Mi LCD Writing Tablet è uno strumento versatile con diverse applicazioni. È uno strumento eccellente per annotare idee, sia che si tratti di appunti, artisti o scarabocchi. La tavoletta dispone anche di una funzione di "blocco automatico" che può essere utilizzata per proteggere i dati. Approfitta ora dello sconto del 27% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.