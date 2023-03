Xiaomi Mi Curved: monitor gaming da 34’’ SCONTATO di 100€

Se sei un appassionato di videogiochi o addirittura un vero gamer, allora non devi farti assolutamente scappare questa offerta. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Mi Curved a soli 349,90 euro, invece che 499,99 euro.

Siamo di fronte a un ottimo sconto del 30% che ti garantisce un risparmio di ben 100 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo è uno schermo da gaming che ti offre un coinvolgimento nei tuoi videogiochi preferiti incredibilmente reale.

Xiaomi Mi Curved: il monitor definitivo a un ottimo prezzo

Quando vuoi un'esperienza reale e dinamica dei tuoi videogiochi, un monitor fa sicuramente la differenza. Ecco perché Xiaomi Mi Curved è assolutamente la scelta migliore. Grazie al formato UltraWide da 21:9 godrai di un'ampiezza del campo visivo che ti permetterà di cogliere ogni minimo dettaglio. La curvatura di 1500R riesce a catapultarti all'interno dell'azione garantendo un'esperienza molto più reale. Perfetto soprattutto nei videogiochi di strategia.

Ha un refresh rate di 144 HZ e un tempo di risposta di soli 4 ms. Questo vuol dire che anche durante i giochi più dinamici non perderai mai un frame e le immagini saranno sempre nitide. Supporta anche il multitasking, e quindi potrai dividere lo schermo e aprire più documenti contemporaneamente. È dotato della tecnologia Flicker-Free e Low-blue Light che ti permettono di stare davanti allo schermo per molte ore senza affaticare la vista.

Se stai ancora leggendo sappi che adesso non è più il momento di farlo. A questa cifra saranno in tanti a volerlo e le unità disponibili spariranno subito. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Mi Curved a soli 349,90 euro, invece che 499,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

