Xiaomi Mi Band 8 è uno smartwatch PAZZESCO ad un PREZZO STRACCIATO: SCONTO ATTIVO

Xiaomi è un'azienda ormai molto rilevante nell'ambito dell'elettronica di consumo. Su Amazon, oggi, è possibile sfruttare uno sconto del 5% sullo Xiaomi Mi Band 8 per un costo finale d'acquisto di 34€.

Sconto attivo sullo Xiaomi Mi Band 8

Il Mi Band 8 è un'evoluzione nell'ecosistema degli smart band, offrendo una serie di nuove funzionalità e miglioramenti. Dotato di un display AMOLED da 1,62 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 60hz, garantisce un'esperienza ultra-smooth per una navigazione fluida e intuitiva. Il nuovo sensore di luce ambientale regola automaticamente la luminosità del display per proteggere gli occhi.

Con più di 200 nuovi quadranti di moda, il Mi Band 8 permette una personalizzazione estesa, fornendo ispirazione per completare il proprio outfit. Supporta oltre 150 modalità sportive, tra cui corsa, nuoto e tennis, consentendo di analizzare l'effetto dell'allenamento tramite statistiche della frequenza cardiaca, per un'esperienza di allenamento più soddisfacente.

Il Mi Band 8 offre un completo monitoraggio della salute, con supporto per la frequenza cardiaca, la pressione e la saturazione dell'ossigeno nel sangue per tutto il giorno. Vibra per segnalare anomalie e fornisce una panoramica dello stato del sonno, gestione della salute delle donne e allenamento respiratorio. Con una durata della batteria fino a 16 giorni, e una modalità Always-On Display che può durare fino a 6 giorni, offre una grande tranquillità per un uso quotidiano.

Grazie alla compatibilità con Android 6.0 / iOS10 o versioni successive, il Mi Band 8 si integra perfettamente con i dispositivi esistenti. La nuova struttura a sgancio rapido permette una facile sostituzione dei braccialetti e la possibilità di utilizzare il braccialetto come ciondolo, aggiungendo un tocco di stile e versatilità.

