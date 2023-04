Xiaomi Mi Band 7 in OFFERTA su Amazon

Stai cercando un orologio smart piccolo ma funzionale? Puoi interrompere la tua ricerca perché abbiamo esattamente quello che ti serve, e adesso è anche in offerta su Amazon. Si tratta dello Xiaomi Mi Band 7 che oggi può essere tuo a soli 46,90 euro.

Xiaomi Mi Band 7: l'orologio intelligente che ti semplifica le giornate e monitora la tua salute!

Mi band 7 è dotato di un ampio display AMOLED da 1,62 pollici che rende più facile e intuitiva la visualizzazione e il controllo dei comandi. Tutto viene visualizzato in dettaglio e ad alta risoluzione. Con questo orologio al polso non dovrai prendere il telefono in mano ad ogni notifica perché potrai facilmente ignorare quelle che non al momento non sono importanti e prendere invece in considerazione solo quelle utili. Rimani più concentrato su quello che stai facendo e non perdi tempo inutilmente.

Se ami praticare sport questo è decisamente l'orologio che fa per te. Difatti sono disponibili ben 120 modalità sportive professionali con cui potrai monitorare la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e anche i tuoi progressi. Ma non finisce qui perché l'orologio smart firmato Xiaomi valuta anche il VO2 Max, il carico di allenamento, la durata del recupero e l'effetto dell'allenamento oltre che guidarti nell'esecuzione dell'esercizio per massimizzarne gli effetti.

E ancora con Xiaomi Mi Band 7 sai sempre qual è il tuo stato di salute in quanto monitora il tuo livello di ossigeno nel sangue (SpO2), la qualità del tuo sonno e il tuo livello di stress. Mi Band 7 viene fornito con una batteria da 180 mAh e la durata di questa è pari a 14 giorni. Il dispositivo è compatibile con Android 6.0 e iOS 10 o versioni successive. Inoltre è resistente all'acqua fino a 5 ATM.

Scegli il tuo nuovo stile! Hai a disposizione oltre 100 quadranti dinamici con un rendering grafico avanzato ed effetti di animazione più fluidi per una personalizzazione che raggiunge i massimi livelli.

Approfitta del piccolo prezzo e acquista adesso su Amazon lo Xiaomi Mi Band 7!

