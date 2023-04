Xiaomi Mi Band 6 in offerta primaverile solo per oggi su Amazon

I fitness tracker hanno fatto molta strada negli ultimi anni e la linea Mi Band di Xiaomi è stata leader nel segmento degli indossabili economici. Lo Xiaomi Mi Band 6, continua a stupire con funzionalità aggiuntive come il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, la valutazione della qualità della respirazione del sonno e uno schermo AMOLED più grande. Acquistalo su Amazon a soli 41,99€ invece di 54,99€.

Lo Xiaomi Mi Band 6 dispone di numerose funzionalità, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, il rilevamento dei passi e il rilevamento del sonno. Ha anche alcune nuove funzionalità, come il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, che controlla i livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue, e la valutazione della qualità della respirazione nel sonno, che tiene traccia della respirazione durante il sonno.

Un altro aspetto distintivo dello Xiaomi Mi Band 6 è il suo schermo AMOLED più grande da 1,56 pollici, più grande dello schermo da 1,1 pollici del suo predecessore, lo Xiaomi Mi Band 5. Questo permette di leggere rapidamente gli avvisi e le informazioni. Ciò consente di leggere rapidamente gli avvisi e di monitorare i progressi del fitness.

Lo Xiaomi Mi Band 6 offre un monitoraggio affidabile delle attività di fitness, come i passi effettuati, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Misurazioni accurate sono fornite anche dalle funzioni di monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno. Sebbene la funzione di monitoraggio dell'ossigeno nel sangue sia un'ottima aggiunta, è bene ricordare che non si tratta di un sensore di livello medico e non deve essere utilizzato per diagnosi mediche.

Lo Xiaomi Mi Band 6 ha un design elegante e semplice e una comoda fascia in silicone. È disponibile in diverse tonalità, tra cui nero, arancione, giallo, oliva, bianco e blu. Uno svantaggio del design è che il caricabatterie è proprietario, quindi è necessario portarlo con sé in viaggio. La durata della batteria, invece, è eccezionale, con un'autonomia fino a 14 giorni con una sola carica.

Sebbene non sia sufficiente a convincere gli attuali clienti del Mi Band 5 a fare l'upgrade, è sicuramente da prendere in considerazione per chi cerca un fitness tracker affidabile e a basso costo. Per coloro che prendono in considerazione lo Xiaomi Mi Band 7, vale la pena notare che il Mi Band 6 rimane il miglior fitness tracker a basso costo disponibile a livello internazionale. Approfitta ora dello sconto del 24% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

