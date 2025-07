Xiaomi lancia HyperOS 3 con design Liquid Glass ispirato ad iOS 26

La tecnologia mobile si prepara a una nuova era con il lancio della nuova versione del sistema operativo di casa Xiaomi, ovvero l’HyperOS 3. Questa innovazione sarà disponibile da ottobre, accompagnando il debutto della serie Xiaomi 16. L’obiettivo principale? Ridefinire l’esperienza utente grazie a un approccio che unisce design all’avanguardia e ottimizzazione delle prestazioni.

Anche qui il Liquid Glass?

Uno degli aspetti più affascinanti di questo aggiornamento è il linguaggio estetico innovativo, definito Liquid Glass, che abbiamo già imparato a conoscere con iOS 26 e gli altri sistemi operativi dei dispositivi Apple. Secondo le anticipazioni fornite dal leaker cinese DCS durante una dimostrazione in fabbrica, il nuovo sistema operativo non si limita a un restyling grafico, ma introduce un’interfaccia intuitiva e coerente. L’effetto "vetro liquido" non è solo una scelta stilistica, ma rappresenta un concreto miglioramento in termini di leggibilità e accessibilità.

Nuova interfaccia

Il design dell'interfaccia è stato completamente ripensato per offrire una navigazione fluida e uniforme su tutte le app di sistema. Questa coerenza visiva distingue Xiaomi dai competitor, che spesso presentano una frammentazione grafica tra le varie applicazioni. Con HyperOS 3, ogni dettaglio è stato studiato per garantire un’esperienza utente senza soluzione di continuità, intuitiva e accessibile per tutti.

Confronto con Apple

Un confronto interessante emerge con Apple, che ha esplorato concetti simili con iOS 26. Tuttavia, Xiaomi sembra puntare ancora di più su chiarezza e accessibilità, senza trascurare i dispositivi di fascia economica. Questo rende il nuovo sistema operativo accessibile a un pubblico più ampio, dimostrando l’impegno dell’azienda verso l’inclusività tecnologica.

Riprogettazione generale

Tra le novità funzionali, spicca la riprogettazione della barra di ricerca nella schermata home, una feature che ha già ricevuto feedback positivi durante i test del launcher. Questa modifica sottolinea l’attenzione di Xiaomi nel coinvolgere gli utenti nel processo di sviluppo, ascoltando le loro esigenze e integrandole nel prodotto finale.