Xiaomi lancia HyperOS 2.2 in Europa: novità ed elenco dei dispositivi supportati

Il nuovo HyperOS 2.2 rappresenta un significativo passo avanti per i dispositivi Xiaomi, puntando su fluidità, prestazioni ottimizzate e un’interfaccia grafica completamente rinnovata. Questo aggiornamento, inizialmente lanciato in Cina, è ora in distribuzione anche in Europa, coinvolgendo una vasta gamma di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO. L'obiettivo principale è migliorare l'esperienza d'uso quotidiana grazie a una profonda ottimizzazione del sistema operativo, con un focus su gestione della memoria, performance e design visivo.

Dispositivi coinvolti nell’aggiornamento

Attualmente, l’aggiornamento di HyperOS 2.2 è disponibile per nove modelli selezionati, con l’intenzione di estenderlo a ulteriori dispositivi nelle prossime settimane. Tra i modelli compatibili troviamo:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14T Pro

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 13

Redmi 13

POCO M6

POCO X7 Pro

Redmi Pad Pro 5G

Novità per l’esperienza utente

L’aggiornamento introduce una serie di miglioramenti significativi, mirati a perfezionare l’interfaccia e l’usabilità:

fotocamera riprogettata con menu più intuitivi e opzioni avanzate per la filigrana.

con menu più intuitivi e opzioni avanzate per la filigrana. Nuovi elementi grafici , tra cui icone più leggibili e sfondi con eleganti effetti di sfocatura.

, tra cui icone più leggibili e sfondi con eleganti effetti di sfocatura. Animazioni più fluide nella schermata di blocco.

nella schermata di blocco. Maggiore coerenza nella modalità orizzontale, con una riduzione dei glitch visivi.

Un altro aspetto cruciale è il miglioramento dell’accessibilità, con una modalità TalkBack potenziata per utenti ipovedenti. Questa ora offre indicazioni più precise e un feedback più chiaro, migliorando l’esperienza complessiva di utilizzo.

Prestazioni e ottimizzazioni

Sul fronte delle performance, HyperOS 2.2 porta una gestione della memoria più efficiente, consentendo un multitasking fluido anche con molteplici applicazioni aperte. Inoltre, i controlli gestuali sono stati resi più precisi e naturali, mentre le animazioni di sistema risultano notevolmente più fluide.

Queste migliorie confermano l’impegno di Xiaomi nel perfezionare continuamente l’esperienza software dei propri dispositivi, offrendo un sistema operativo sempre più maturo e reattivo. L’obiettivo è garantire un’esperienza utente di alto livello, rendendo i dispositivi accessibili e performanti per un pubblico sempre più ampio.