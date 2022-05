Xiaomi impazzisce: Mi True Wireless Earphones 2 Basic a meno di 30 euro su Amazon

Per chi desidera acquistare delle cuffie bluetooth, in offerta ora su Amazon le Mi True Wireless Earphones 2 Basic ad un prezzo davvero imperdibile: solo 28,99 euro invece di 94.00. Stiamo parlando della versione globale delle Mi AirDots 2 SE lanciati in Cina a maggio.

La custodia di ricarica Mi TWS2 Basic ha una batteria da 410 mAh, sufficiente per ricaricare gli auricolari circa quattro volte. La custodia si ricarica tramite la porta USB-C e nella confezione è presente un cavo corto. Ci vogliono circa 90 minuti per ricaricare le cuffie.

La ricarica è massima a 5 W (5 V/1 A), quindi va bene qualsiasi caricabatterie e persino la maggior parte delle porte USB. Se colleghi la custodia a una delle vecchie porte da 2,5 W, ci vorrà più tempo per raggiungere una carica completa.

Inoltre supportano il rilevamento dell'usura, il che significa che l'eliminazione di uno o entrambi metterà automaticamente in pausa qualsiasi cosa tu stia riproducendo: musica o video, e possiedono un driver da 14,2 mm.

I Mi TWS 2 Basic hanno una qualità del suono molto buona. Ottime sopratutto se stai guardando serie TV o ascoltando musica/podcast. Inoltre, molte delle offerte concorrenti non ti daranno qualcosa di molto importante: la cancellazione del rumore ambientale durante le chiamate (tramite due microfoni). Xiaomi promette 5 ore di riproduzione musicale al 50% del volume e gli auricolari possono persino superarlo a seconda delle circostanze.

Se hai il telefono Xiaomi giusto con la giusta versione del firmware, i Mi TWS2 Basic saranno facili da collegare come gli AirPods di Apple. Ciò significa che quando apri la custodia di ricarica vicino al tuo telefono Xiaomi, sul tuo smartphone verrà visualizzato un messaggio pop-up che ti chiede l'autorizzazione per la connessione.

Se hai un telefono diverso non devi preoccuparti però. Per collegarli a un telefono Android o iOS è necessario solo aprire la custodia, quindi accedere alle impostazioni Bluetooth e avviare la connessione. Puoi approfittare ora di questa grande promo risparmiando circa il 69% sul costo totale, un grande affare di Amazon da non perdere.

