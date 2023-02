Xiaomi FlipBuds: GRANDE OFFERTA su Amazon per gli auricolari in-ear

La comodità degli auricolari wireless in-ear è qualcosa che ci mantiene al passo coi tempi, ovunque e chiunque. Questi ci permettono di vivere ed effettuare attività di vario genere senza dover rinunciare a tutte quelle azioni che possono risultare scomode, dall'ascoltare la propria musica in determinati momenti o rispondere a delle chiamate importanti al volo, e senza la tediosità dei fili attorcigliati qua e là. Anche Xiaomi si è data da fare, e con i suoi auricolari FlipBuds viene incontro ai fruitori con molta qualità.

Ebbene da oggi questi auricolari in-ear wireless Xiaomi FlipBuds sono in offerta su Amazon a soli 112,50€, con uno sconto del 10% sul prezzo totale.

Xiaomi FlipBuds: il vostro mondo, in-ear

Questi auricolari sono come detto wireless e in-ear, così che possiate svolgere in tutta comodità le attività giornaliere, dall'allenamento in palestra allo spostamento sui mezzi pubblici in compagnia della vostra musica, o come accennavamo, a delle chiamate in quei fastidiosi momenti in cui non potete reggere il vostro telefono con le mani.

La colorazione di questo prodotto in offerta è nera, e sfrutta il Bluetooth come tecnologia di comunicazione. Vi ricordiamo che le Xiaomi FlipBuds in offerta su Amazon dispongono di una scatola di ricarica, tre cuscinetti in silicone di diverse misure, e un manuale per l'utente.

