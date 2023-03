Se pensi che dopo le Offerte di Primavera Amazon non ci sia più l'opportunità di risparmiare, ti sbagli di grosso. Ti dico infatti che oggi su eBay è iniziato lo Xiaomi Fan Festival, attivo fino al 12 aprile 2023 e utile per risparmiare il 15% (fino ad un massimo di 50€) su tantissimi prodotti del gigante cinese. Ti basta inserire il codice XIAOMIDAYS23 al momento del check-out e il gioco è fatto.

Xiaomi Fan Festival 2023: su eBay c'è l'imbarazzo della scelta

Come probabilmente saprai, Xiaomi è un'azienda attiva in più settori dell'elettronica di consumo. Certo, si fa notare soprattutto per gli smartphone (anche con il marchio POCO), ma ha molto da dire anche quando si parla di aspirapolvere, ad esempio.

Qui trovi tutti i prodotti Xiaomi con i quali utilizzare il codice XIAOMIDAYS23. Sono quattro pagine in totale, quindi ritagliati un po' di tempo per consultarle al meglio. Di seguito ti propongo invece una sorta di Top 10, dieci suggerimenti di prodotti che - con lo sconto del 15% - non dovresti farti sfuggire.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE 6/128GB

POCO F4 GT 5G 8/128GB

Mi Pad 5 display 2.5K 11" 6/128GB

Redmi Note 11 4/128GB

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

POCO X5 Pro 5G

Umidificatore antibatterico UV-C

Xiaomi Mi TV 4s 43" 4K UHD Android TV

Robot aspirapolvere Dreame L10s Pro

Aspirapolvere Dreame H11 Max

Termini e condizioni dell'iniziativa

Come anticipato, per ottenere uno sconto immediato del 15% è necessario inserire il codice promozionale XIAOMIDAYS23 al momento del check-out.

Il coupon si traduce in uno sconto massimo di 50€ e può essere utilizzato 4 volte al massimo da un singolo utente. L'iniziativa inizia oggi, 30 marzo 2023, e terminerà il 12 aprile 2023 alle 23:59.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.