Xiaomi F2 50" a meno di 400€: rapporto qualità-prezzo imbattibile

Uno Smart TV con risoluzione 4K, dal design ricercato, ultra smart e dall'eccezionale rapporto qualità-prezzo. Tutto questo è Xiaomi F2, il televisore smart del colosso asiatico con sistema operativo Fire TV, in offerta nel modello da 50" a 399,99 euro anziché 449 euro. Articolo venduto e spedito da Amazon, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Xiaomi F2 da 50" costa 50 euro in meno su Amazon

Xiaomi ci ha abituato bene, non solo con gli smartphone ma anche con tanti altri prodotti tech, tra cui il nuovo Xiaomi TV F2 Fire TV. Al di là della risoluzione 4K Ultra con supporto all'HDR10, il fiore all'occhiello del televisore è il sistema operativo Fire TV, capace di offrire un intrattenimento senza limiti grazie alle migliaia di app supportate, tra cui Netflix, DAZN, NOW, Disney+, Mediaset Infinity, RaiPlay e naturalmente Prime Video. Altra nota di merito la modalità gaming che si basa su 4 connettori HDMI 2.1 insieme alla funzionalità ALLM, per un'esperienza di gioco di un altro livello.

Un ulteriore punto di forza del televisore di Xiaomi è il supporto al controllo vocale intelligente grazie al telecomando vocale Alexa incluso. Puoi ad esempio aprire le app, cambiare canale e controllare gli altri dispositivi intelligenti della casa semplicemente con la tua voce.

Se sei alla ricerca di un nuovo Smart TV da 50 pollici con un ottimo rapporto qualità-prezzo, dotato di tutta la tecnologia di cui hai bisogno e davvero intelligente, l'acquisto ideale è il modello F2 di Xiaomi. Approfitta dell'ultima offerta di Amazon per risparmiare subito 50 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

