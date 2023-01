Xiaomi F2 4K da 43" è in offerta ad un prezzo speciale su Amazon

Basato sul sistema operativo Fire OS, lo Xiaomi F2 è un televisore LCD LED 4K con una piattaforma smart ricca di funzionalità ed elegantemente realizzata. L'immagine non è eccezionale, anche con l'HDR, e lo stesso vale per l'audio, la reattività e la latenza di ingresso. Acquistalo su Amazon a soli 299,99€ invece di 399,99€.

Lo Xiaomi F2 è uno smart TV HDR con schermo LCD a 60 Hz e retroilluminazione a LED, che produce una risoluzione di 4.096 per 2.160 pixel. L'F2 è stato progettato dall'azienda cinese sulla base del sistema operativo Fire OS, quindi ha le stesse funzionalità dello streaming stick Amazon Fire TV più un display.

Chiunque sia alla ricerca di un televisore compatto con un'interfaccia intelligente ricca di funzioni può scegliere tra i modelli della serie F2 da 43, 50 o 55 pollici. Freeview Play è perfettamente funzionante, così come tutti gli altri principali fornitori di streaming multimediale.

L'F2 è compatibile con i formati ad alta gamma dinamica come HDR10 e HLG, ma manca di compatibilità con altri standard di gioco di nuova generazione come ALLM, VRR e 4K/120Hz e si limita agli ingressi HDMI 2.0. Per quanto riguarda il suono, è possibile scegliere tra Dolby Audio, DTS-HD o il sempre più raro DTS Virtual:X.

Xiaomi non è un marchio conosciuto quando si parla di televisori, ma negli ultimi anni l'azienda cinese si è guadagnata una solida reputazione all'estero per la produzione di smartphone di alta qualità a prezzi ragionevoli. L'F2 è più costoso di quanto ci si aspetterebbe da un marchio che non ha ancora sfondato nel mercato britannico dei televisori, ma si colloca al vertice della linea di televisori in crescita dell'azienda.

Con la modalità Filmmaker per una maggiore precisione e l'eARC su uno degli ingressi HDMI, sono supportati HDR10 e HLG con mappatura dinamica dei toni. Per quanto riguarda l'intrattenimento, la piattaforma intelligente webOS offre un'ampia gamma di opzioni di streaming, Magic Remote, Alexa e Google Assistant; per quanto riguarda i giochi, è possibile sfruttare ALLM e una latenza di ingresso inferiore a 10ms. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.