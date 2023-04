Xiaomi F2 da 43": la Smart Fire TV che DEVI AVERE a -99€

Vuoi cambiare il tuo vecchio televisore per una Smart TV? Ne hai viste tante ma sono tutte o troppo costose o di troppa scarsa qualità? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi F2 da 43 pollici a soli 299,99 euro, anziché 399 euro.

Con un fantastico sconto del 25% puoi avere un notevole risparmio di ben 99 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. In questo momento è sicuramente una delle Smart TV con il miglior rapporto qualità prezzo.

Xiaomi F2 da 43 pollici è la Smart TV da prendere al volo

Perché Xiaomi F2 è un ottimo acquisto? Ci sono diverse ragioni. Intanto un 43 pollici a un prezzo del genere non si trova in giro. E oltre alle generose dimensioni ha una risoluzione molto alta: 4K UHD. Potrai vedere colori e dettagli che trasformeranno ogni contenuto in un'esperienza molto più reale.

Poi, grazie a Fire TV integrata, puoi goderti tantissime applicazioni come Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, NOW, DAZN, e molti altri. È anche dotata di una modalità gaming che di permette di avere un tempo di risposta molto basso e così giocare ai tuoi titoli preferiti in modo fluido. Infine, con il telecomando incluso puoi gestire i canali, i volumi e i dispositivi intelligenti di casa collegati anche con la voce.

Insomma non c'è davvero tempo da perdere. Per cui vai adesso su Amazon e acquista la tua Xiaomi F2 da 43 pollici a soli 299,99 euro, anziché 399 euro. Se completi l'ordine ora la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.