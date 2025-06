Xiaomi entra nel mercato degli smart glasses con i suoi primi occhiali dotati di AI

Nel panorama sempre più competitivo della tecnologia indossabile, Xiaomi ha deciso di entrare nel mercato, con il lancio del suo primo modello di occhiali smart dotati di intelligenza artificiale. Presentati durante l’evento “Human x Car x Home”, questi occhiali segnano un passo importante nell’espansione dell’ecosistema tecnologico del colosso cinese.

Con un prezzo di partenza competitivo di 1.999 yuan (circa 278,54 dollari), gli occhiali si distinguono per una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel e un chip AR1 sviluppato da Qualcomm. Questa combinazione tecnologica promette di offrire agli utenti un’esperienza immersiva e multifunzionale, rendendo il dispositivo un serio concorrente nel mercato degli occhiali AI.

Tecnologia e innovazione al servizio dell’utente

Uno degli aspetti più impressionanti del prodotto di Xiaomi è l’autonomia della batteria, che raggiunge le 8,6 ore con una singola carica. Questo dato supera nettamente i modelli concorrenti, come i Ray-Ban di Meta. Inoltre, il dispositivo si ricarica completamente in soli 45 minuti, garantendo un utilizzo prolungato con tempi di inattività ridotti.

Al centro dell’esperienza utente c’è l’assistente vocale proprietario XiaoAI, che permette di gestire una vasta gamma di funzioni. Gli utenti possono catturare immagini, registrare video, riconoscere oggetti e tradurre testi in tempo reale. Non manca la possibilità di scansionare codici QR per effettuare pagamenti, una funzione che rende questi occhiali smart estremamente versatili e adatti a molteplici contesti quotidiani.

Secondo i dati di Counterpoint, Meta deteneva oltre il 60% del mercato globale degli occhiali AI nel 2022. Questo rende l’ingresso di Xiaomi particolarmente ambizioso, in quanto l’azienda mira a sfidare un gigante già ben radicato. L’evento di lancio non si è limitato agli occhiali: Xiaomi ha presentato anche un nuovo smartphone pieghevole e il suo primo SUV, sottolineando una strategia di diversificazione che punta a rafforzare la presenza del brand in vari settori tecnologici.

Un futuro tutto da scrivere

Con questa nuova proposta, Xiaomi punta a consolidare la propria immagine di innovatore tecnologico, proponendo un prodotto che unisce caratteristiche avanzate a un prezzo competitivo. La vera sfida sarà quella di scalfire il predominio di Meta e di altri player già affermati, conquistando una quota significativa in un mercato in rapida crescita. La combinazione di tecnologia indossabile all’avanguardia e funzionalità pratiche potrebbe rappresentare la chiave per il successo del brand in questo segmento.