Xiaomi elimina 12 dispositivi dalla lista di aggiornamenti HyperOS

La notizia della fine del supporto software per dodici smartphone Xiaomi sta generando dibattito tra gli utenti e gli appassionati di tecnologia. L’azienda cinese ha ufficialmente annunciato che diversi modelli, tra cui dispositivi di fascia alta e relativamente recenti, non riceveranno più aggiornamenti software. Questa decisione segna l’End of Life (EOL) per modelli molto apprezzati.

L'elenco dei dispositivi

Ecco, dunque, l’elenco completo dei dispositivi interessati comprende:

Xiaomi Civi 1S

Mi 11X Pro

Mi 11i

Mi 11 Ultra

Redmi 10 2022

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi Note 11 Pro

POCO M4 Pro 5G

POCO F4 GT

Attesa e dubbi per l'arrivo di HyperOS

Questi smartphone, pur continuando a funzionare normalmente, non riceveranno più nuove funzionalità o patch di sicurezza. L’azienda ha giustificato questa scelta come parte di una strategia aziendale volta a concentrare le risorse sullo sviluppo di nuovi dispositivi e sul lancio del sistema operativo HyperOS, che però non sarà disponibile per i modelli sopra elencati.

La comunità di utenti ha espresso forte disappunto per questa decisione, considerando che molti di questi smartphone vantano ancora specifiche tecniche competitive e un’età relativamente giovane sul mercato. In particolare, modelli come il Mi 11 Ultra e il Redmi K50 Pro sono stati ritenuti meritevoli di ulteriori cicli di aggiornamento.

La longevità degli smartphone Android

Questa situazione solleva importanti interrogativi sulla durata del supporto software nel panorama degli smartphone Android. Negli ultimi anni, la longevità degli aggiornamenti è diventata un fattore cruciale per molti consumatori nella scelta di un dispositivo. La decisione di Xiaomi potrebbe influenzare negativamente la percezione del marchio, soprattutto tra gli utenti più attenti alla sicurezza e alla sostenibilità dei propri dispositivi.

Cosa fare se si possiede uno dei dispositivi interessati?

Per chi possiede uno dei modelli interessati, il consiglio è di valutare un eventuale aggiornamento a smartphone più recenti, che garantiranno accesso alle ultime funzionalità e un livello di sicurezza adeguato. Tuttavia, per molti utenti, questa non è una soluzione immediata, considerando il costo di un nuovo dispositivo.