Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition: l'EDIZIONE LIMITATA degli auricolari in MEGA SCONTO

Se sei un appassionato di Star Wars, non puoi assolutamente farti scappare questa offerta esclusiva Amazon! Oggi le Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition sono disponibili a soli 89 euro con un mega sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un'occasione del genere è davvero eccezionale, approfittane prima che scada!

Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition: una chicca per gli appassionati della saga fantasy

Le Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition rappresentano un'edizione limitata che farà impazzire tutti gli amanti della saga fantasy.

Grazie alla professionalità dei Xiaomi Audio Lab, gli auricolari permettono un'acustica dettagliata e professionale, tanto che ti sembrerà di essere in una sala registrazione. La durata della batteria del singolo auricolare è di circa 7 ore; abbinato al case riesce a durare fino a 32 ore.

La modalità di utilizzo è semplicissima: con un tasto facile da premere, potrai evitare contatti errati e riuscirai a cambiare brano o ad alzare e abbassare il volume, mettere in pausa la canzone che stai ascoltando o tante altre funzioni.

Le cuffiette sono dotate, inoltre, di un potente chip ANC che permette una cancellazione del rumore fino a 40dB per ottenere chiamate chiare anche nei luoghi più rumorosi. Le tre modalità di suono si adattano ad ogni contesto e ad ogni tua esigenza: modalità light per rilassarsi al bar, modalità bilanciata per delle passeggiate al parco e una modalità più profonda per il tragitto casa-lavoro in una metropolitana rumorosa. Nello specifico, attraverso la modalità trasparenza puoi prestare attenzione a ciò che ti circonda senza dover per forza rimuovere gli auricolari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.