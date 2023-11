Xiaomi Buds 3 al PREZZO più BASSO su Amazon, ora 39€

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di acquistare degli auricolari wireless eccezionali a un prezzo molto vantaggioso. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Buds 3 a soli 39,99 euro, invece che 129,99 euro.

Non ti fare ingannare dallo sconto del 7% perché in realtà il prezzo di listino è ben più alto di quello segnalato. Stiamo infatti parlando di quasi 130 euro. Quindi altro che 7%, qui siamo di fronte a uno sconto di ben 90 euro. Per cui fai presto perché chi sa quanto sia il valore effettivo di queste cuffiette Bluetooth le comprerà all'istante.

Xiaomi Buds 3: musica e chiamate perfette

Le Xiaomi Buds 3 hanno diverse tecnologie come la cancellazione del rumore che ti permette di ascoltare la musica senza disturbi, anche in ambienti rumorosi. Allo stesso modo garantiscono un audio per le chiamate eccellente e i microfoni rilevano la tua voce filtrando il resto, per cui chi ti ascolta ti udrà perfettamente.

Possiedono una connessione molto stabile e senza nessuna latenza, grazie alla connettività Bluetooth 5.2. E si associano ai tuoi dispositivi in modo veloce. Sono resistenti all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP55. Inoltre hanno una mega batteria che dura per 7 ore con una singola ricarica e per ben 32 ore con la custodia.

Non perdere altro tempo a leggere perché come ti dicevo a questo prezzo andranno a ruba. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi Xiaomi Buds 3 a soli 39,99 euro, invece che 129,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

