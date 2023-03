Xiaomi Buds 3 più Motion Light Night a 51€ è un VERO AFFARE

Oggi puoi fare un vero colpaccio e portarti a casa delle bellissime cuffiette Bluetooth a un ottimo prezzo, e inoltre in omaggio riceverai una luce con sensore di movimento. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Buds 3 più Motion Light Night a soli 51,41 euro, invece che 66,55 euro.

Considera che il prezzo medio è di circa 141 euro, per cui in questo momento puoi risparmiare ben 90 euro sul totale. Soprattutto acquisti degli auricolari wireless eccezionali, con cancellazione del rumore e impermeabili. Più una bellissima luce che puoi attaccare dove vuoi, ad esempio all'interno di un armadio, e che si accende con un sensore di movimento.

Xiaomi Buds 3 più Motion Light Night a pochissimo

Xiaomi Buds 3 hanno design ergonomico che si adatta perfettamente all'orecchio e offrire un ottimo isolamento acustico. Un driver dinamico a doppio magnete che ti permette di ascoltare la tua musica preferita in modo immersivo e coinvolgente. Sono dotati di tre modalità di cancellazione del rumore ibrido che ti permettono di fare chiamate e ascoltare musica in modo perfetto. Offrono fino a 7 ore di autonomia con una sola ricarica e ben 32 ore grazie alla custodia. Inoltre sono resistenti all'acqua con certificazione IP55.

In confezione troverai anche la splendida luce intelligente 3 in 1 Motion Light Night che potrai montare dove vuoi. La puoi mettere facilmente all'interno degli armadi o dei cassetti per avere una perfetta illuminazione quando li apri. Si attiva con il movimento in un raggio di 120° e per una distanza fino a 6 metri. Offre un'ottima illuminazione e non sfarfalla.

Non c'è che dire, a questa cifra è un affare da prendere al volo. Fai presto perché le unità disponibili spariranno in un attimo. Quindi vai subito su Amazon e acquista i tuoi Xiaomi Buds 3 più Motion Light Night a soli 51,41 euro, invece che 66,55 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

