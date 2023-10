Xiaomi abbatte i muri: ripetitore WiFi in OFFERTA LAMPO

Il Mi WiFi Range Extender AC1200 di Xiaomi è un dispositivo che ti aiuta a migliorare la tua connessione Wi-Fi in casa. Una delle sue caratteristiche principali è il supporto per la tecnologia Dual Band, che significa che funziona sia sulla banda 2,4 GHz che su quella da 5 GHz. Questo ti permette di ottenere una connessione più veloce e stabile, fino a 1200 Mbps di velocità combinata, e di eliminare le zone senza copertura Wi-Fi nella tua casa.

Inoltre, questo dispositivo ha un ingresso Ethernet veloce che ti consente di collegare dispositivi cablati come la TV, console di gioco o lettori di streaming direttamente alla rete. Il Mi WiFi Range Extender è progettato con un indicatore di segnale intelligente che ti aiuta a trovare il posto migliore per posizionarlo per ottenere la massima copertura Wi-Fi. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0 e 40 gradi. In sintesi, il Mi WiFi Range Extender di Xiaomi è un modo semplice e efficace per estendere la tua rete Wi-Fi e migliorare la connessione in tutta la casa.

L'offerta di Amazon, dunque, prevede uno sconto del 33% sul ripetitore WiFi di Xiaomi per un prezzo finale di 19,99€. Corri ad acquistarlo!