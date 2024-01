Xiaomi 13T Pro CALA DI 150€ con lo sconto del 15% su Amazon

Xiaomi è un'azienda che riesce ad offrire dei prodotti per ogni fascia di prezzo e oggi, su Amazon, ad essere messo in sconto è uno dei suoi top di gamma, il 13T Pro viene scontato del 15% (-150€) per un costo finale di 849,99€.

Risparmia 150€ sullo Xiaomi 13T Pro

Lo Xiaomi 13T Pro rappresenta l'apice dell'innovazione tecnologica nel mondo degli smartphone. Il modello è dotato della tecnologia cellulare 5G, garantendo velocità di connessione straordinarie e prestazioni di navigazione senza pari. Il sistema operativo MIUI 14 offre un'interfaccia utente intuitiva e ricca di funzionalità, contribuendo a un'esperienza d'uso impeccabile. La capacità della memoria è da record, con un notevole spazio di archiviazione di 1024 GB, permettendo così agli utenti di conservare una vasta quantità di dati, applicazioni e contenuti multimediali. Il dispositivo si presenta in un elegante colore Purple, aggiungendo un tocco di stile e personalità. Il display da 6,67 pollici offre un'esperienza visiva straordinaria grazie alla tecnologia 144Hz CrystalRes AMOLED, garantendo una riproduzione dei colori vivida e dettagli cristallini. Il marchio Leica professional camera system promette prestazioni fotografiche di alta qualità, mentre la batteria da 5000mAh assicura una durata eccezionale. Un'altra caratteristica di spicco è la tecnologia di ricarica 120W HyperCharge, che consente di riportare rapidamente il dispositivo al massimo della potenza in tempi record. Questo è abbinato a un processore all'avanguardia di soli 4nm, garantendo prestazioni fluide e efficienti. Xiaomi 13T Pro, dunque, offre una combinazione impeccabile di potenza, prestazioni fotografiche, spazio d'archiviazione e un design accattivante. Acquista Xiaomi 13T Pro in sconto del 15% su Amazon Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 15% che corrisponde a 150€ risparmiati sul prezzo di listino, venduto al costo totale di 849,99€. Approfittane ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.