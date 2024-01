XIAOMI 13C SCENDE DI PREZZO: 18% di sconto su eBay

Xiaomi è un'azienda cinese che fa della versatilità e del rapporto qualità-prezzo i suoi punti di forza. Oggi, su eBay, è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi 13C al 18% di sconto per un prezzo finale di 148€.

Xiaomi Redmi 13C in offerta su eBay

Redmi 13C è uno smartphone Android lanciato da Xiaomi dotato di un display touchscreen da 6,74 pollici con risoluzione di 1600 x 720 pixel, un processore MediaTek Helio G85 e una fotocamera principale da 50 megapixel. Il display è uno dei punti di forza del Redmi 13C.

Il pannello ha una diagonale di 6,74 pollici, che lo rende uno dei dispositivi più grandi della sua categoria. La risoluzione di 1600 x 720 pixel è sufficiente per visualizzare contenuti multimediali in modo nitido e fluido. Il display è anche molto luminoso, grazie alla tecnologia di retroilluminazione IPS LCD.

Il processore MediaTek Helio G85 è un chip octa-core con una velocità di clock massima di 2 GHz. Questo processore è sufficientemente potente per eseguire la maggior parte delle attività quotidiane, come la navigazione web, l'utilizzo dei social media e la riproduzione di contenuti multimediali. Può anche gestire alcuni giochi impegnativi, ma non al massimo dei dettagli.

La fotocamera principale da 50 megapixel è in grado di scattare foto e video di alta qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel è utile per catturare paesaggi e interni. quella macro da 2 megapixel è perfetta per catturare dettagli. Il Redmi 13C è dotato di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W. Il dispositivo è anche compatibile con le reti 4G LTE, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0.

Su eBay, oggi, è possibile acquistare lo smartphone Xiaomi Redmi 13C in sconto del 18% per un costo finale d'acquisto di 148€.

