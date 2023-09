Xiaomi 13 5G: MEGA SCONTO su eBay

Xiaomi, nel corso degli anni, si è affermata come un vero e proprio colosso del settore tecnologico ed elettronico. Dispositivi e devices di ogni tipo che hanno rappresentato sempre un'ottima soluzione ed un'ottima occasione di cui approfittare. Prodotti di estrema qualità che, spesso, vengono presentati a prezzi da best buy. E a proposito di prezzi va segnalato questo mega sconto che eBay mette in atto sullo Xiaomi 13 5G, lo smartphone di fascia alta dell'azienda che viene proposto con uno sconto del 36% per un prezzo finale di 639,00€, a fronte dei 999,90€ del costo di listino. Un'occasione davvero unica!

Il prezzo di Xiaomi 13 5G crolla vertiginosamente grazie allo sconto di eBay!

Lo Xiaomi 13 5G è uno dei top di gamma dell'azienda e presenta caratteristiche eccezionali, soprattutto se comparate al prezzo che ne viene fuori dallo sconto proposto da eBay. Partiamo subito col dire che dispone di 8 GB RAM, 256 GB ROM e viene alimentato da ricarica turbo da 67 W, raggiungendo il 100% di ricarica in 38 minuti per una batteria da 4500 Milliamperora (mAh). Display da 6,36 Pollici il che lo rende molto comodo da utilizzare con una sola mano e durante le attività quotidiane e, soprattutto, in movimento, anche durante le giornate più stressanti.

Tripla fotocamera da 50+12+10 MP. Processore Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm SM8550 che assicura prestazioni fulminee in tutte le attività quotidiane, dalle più semplici alle più complesse e impegnative per il dispositivo. Si tratta, dunque, di un prodotto di primissima fascia e il suo prezzo di listino (vicino ai mille euro) ne è la dimostrazione, a maggior ragione riteniamo che lo sconto del 36% sia assolutamente da sfruttare, soprattutto considerando l'offerta in termini di specifiche tecniche proposta da questo smartphone.

Lo Xiaomi 13 5G è dunque in sconto del 36% su Amazon al prezzo finale di 639,00€. Approfittatene!

