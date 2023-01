Xiaomi 12X in OFFERTA BOMBA su Amazon, da prendere ORA

Ti assicuro che è tutto vero, non stai sognando, se fai presto puoi avvalerti di un super sconto e portati a casa uno smartphone pazzesco. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi 12X a soli 479,90 euro, invece che 699,90 euro.

Con questo sconto del 31% avrai un risparmio di ben 220 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Un'opportunità da non perdere dunque, per mettere le mani su uno smartphone davvero performante. Monta un super processore con 8GB di RAM, ha una mega batteria e una bellissima fotocamera tripla.

Xiaomi 12X: prezzo imbattibile per un super smartphone

Non c'è dubbio che a questo prezzo Xiaomi 12X diventa davvero un affare da non perdere. Monta il potente processore Snapdragon 870 con a supporto 8GB di RAM che ti permetteranno di aprire le applicazioni, giocare e guardare video in modo fluido e veloce. Lo potrai fare nel bellissimo schermo AMOLED da 6,28 pollici con un'incredibile luminosità e dai colori vividi e intensi.

Grazie alla tripla fotocamera, principale da 50MP, ultra-grandangolare da 13MP e macro da 5MP, potrai immortalare i tuoi momenti più belli con estrema facilità e in modo professionale. I tuoi scatti saranno sempre perfetti. La tecnologia 5G ti permette di sfruttare la connessione Internet veloce. Potrai ricaricare il tuo smartphone in modalità turbo a 67 W per avere la batteria da 4.500mAh sempre al 100%.

Non perdere questa offerta più unica che rara. Fai presto perché le unità disponibili a questo prezzo svaniranno da un momento all'altro. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi 12X a soli 479,90 euro, invece che 699,90 euro. Se completi l'ordine entro oggi lo riceverai già domani a casa tua senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.