Con un peso di 180 g e una larghezza di soli 69,9 mm questo smartphone utilizza una tecnologia avanzata per offrirti una presa leggera e confortevole. Così comodo da tenere in mano che ogni interazione è un piacere. La superficie è curvata in modo uniforme sia sul bordo anteriore che su quello posteriore, per uno styling arrotondato, delicato e setoso al tatto. Il design geometrico dalle linee sobrie appare sofisticato e raffinato, fin nei minimi dettagli.