Xiaomi 12 Lite a PREZZO ASSURDO solo su Amazon (-154€)

Oggi ti segnalo questa offerta per iniziare bene la settimana con un ribasso spaventoso per uno smartphone medio gamma eccezionale. Vai subito su Amazon dunque e aggiungi al tuo carrello Xiaomi 12 Lite a soli 299,99 euro, invece che 454,58 euro.

Hai capito bene, non ci sono errori. Grazie a questo sconto del 34% potrai risparmiare più di 154 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Non c'è dubbio, a questa cifra è da prendere al volo.

Xiaomi 12 Lite: il medio gamma a un super prezzo

Xiaomi 12 Lite si presenta con un peso di soli 173 grammi e uno spessore di appena 7,29 mm, il che lo rende pratico e maneggevole. Eppure è dotato di un generoso display AMOLED da 6,55 pollici FHD+ con refresh rate a 120 Hz. Possiede la tecnologia Dolby Vision e HDR10+ per guardare video e giocare in modo coinvolgente e dinamico.

Ha una tripla fotocamera con sensore grandangolare da 108 MP, Ultra-grandangolare da 8 MP e obiettivo macro da 2 MP. Il tutto si traduce in scatti da professionista a qualsiasi ora del giorno. Il potente processore Snapdragon 778G con a supporto 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna garantisce prestazioni eccellenti. Ha una super batteria da 4300 mAh e tecnologia 5G per navigare su Internet in modo veloce.

Che aspetti dunque, il prezzo non rimarrà così in eterno. Prima che lieviti vai su Amazon e acquista il tuo Xiaomi 12 Lite a soli 299,99 euro, invece che 454,58 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.