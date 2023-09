Xiaomi 12 Lite 5G a PREZZO SCIOLTO su eBay, sconto del 48%

Vuoi uno smartphone senza spendere troppo ma non sei disposto a rinunciare alle prestazioni? Allora ho scovato l'offerta gusta per te. Se vai adesso su eBay puoi aggiungere al tuo carrello Xiaomi 12 Lite 5G a soli 258 euro, invece che 499,90 euro.

Se ti sembra assurdo mettiti in fila perché non sei l'unico che lo ha pensato. Eppure è tutto vero. In questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 48% che ti fa risparmiare 242 euro sul totale. Inutile dire che a questa cifra lo vorranno tutti e quindi le unità disponibili, che sono già poche, spariranno in un attimo.

Xiaomi 12 Lite 5G a un prezzo da favola

Questo smartphone si pone nella fascia dei medio gamma ma oggi praticamente te lo porta a casa a un prezzo di un entry level. Ecco perché devi essere rapidissimo. Possiede uno straordinario DotDisplay FHD+ AMOLED da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Ha uno spessore di appena 7,29 mm e un peso di soli 173 grammi, uno dei più leggeri in commercio.

Monta un processore Snapdragon 778G con a supporto 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione interno di 128 GB che potrai espandere con una scheda microSD. Oppure puoi usare una doppia scheda Sim.Possiede una straordinaria fotocamera con sensore principale da 108 MP, grandangolo e macro, più fotocamera frontale da 32 MP. La batteria è da 4300 mAh e ha una ricarica velocissima da 67 W tramite il caricatore che trovi in confezione.

Questa offerta durerà veramente poco per cui non aspettare che sparisca. Molla tutto quello che stai facendo, vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Xiaomi 12 Lite 5G a soli 258 euro, invece che 499,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.