Gli Xiaomi Days su eBay stanno per volgere al termine, questo vuol dire che ti resta davvero poco tempo per concludere qualche affare. Un esempio? Lo Xiaomi 12 Lite 5G con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione è disponibile a soli 329€ utilizzando il codice XIAOMIDAYS23 al momento del pagamento. La spedizione, poi, è rapidissima e completamente gratuita.

Xiaomi 12 Lite 5G è l'affare del giorno grazie agli Xiaomi Days su eBay

Il 12 Lite di Xiaomi non è uno smartphone qualsiasi. Potremmo infatti dire che è uno dei migliori medio-gamma attualmente sul mercato, in buona compagnia del Samsung Galaxy A54 5G. Dalla sua c'è sicuramente il prezzo (oggi ancora più vantaggioso), ma l'elenco delle specifiche nemmeno scherza. A partire dal processore Qualcomm Snapdragon 778G (fino a 2.4 GHz)

Lo smartphone è dotato di un display Full HD+ AMOLED da 6,55 pollici con frequenza d'aggiornamento a 120 Hz. Questo significa che l'esperienza d'uso è fluida ai massimi livelli, proprio come se stessi utilizzando un top di gamma ben più blasonato. Nella parte bassa del display si nasconde anche il sensore per la lettura delle impronte digitali, necessario per la sicurezza.

Impeccabile è anche la tripla fotocamera sul retro (108 + 8 + 2 megapixel), che garantisce scatti di assoluta qualità. E se la cava bene anche in condizioni di scarsa luminosità. Sulla parte frontale invece, dove c'è quel piccolo foro sul display, trova spazio una selfie camera da 32 megapixel.

Sbalorditiva è infine la batteria. È da 4300mAh e la ricarichi in un lampo, perché lo Xiaomi 12 Lite supporta la ricarica turbo da 67 watt.

Completano la scheda tecnica:

Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+

MIUI 13 basata su Android 12 (con supporto a futuri aggiornamenti)

8GB di RAM e 256GB di archviazione

Wi-Fi 6 (2.4/5 GHz)

Bluetooth 5.2

Ricorda che per completare l'acquisto dello smartphone Xiaomi a soli 329 euro, devi inserire il codice XIAOMIDAYS23 al momento del pagamento. La spedizione, infine, è grauita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.