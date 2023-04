Xiaomi 12 5G Dual Sim a PREZZO SGRETOLATO su eBay

Oggi eBay lancia una bomba pazzesca e propone uno smartphone eccezionale a un prezzo da non credere. Se fai presto puoi aggiungere al tuo carrello il mitico Xiaomi 12 5G a soli 399,90 euro, invece che 899 euro.

Hai capito bene, non stai sognando e non ci sono errori. Grazie a questo sconto del 56% avrai un risparmio di oltre 499 euro. In pratica ti porti a casa uno smartphone top di gamma al prezzo di un medio gamma. In questa versione avrai ben 256 GB di memoria interna ed è anche Dual Sim.

Xiaomi 12 5G: prezzo da urlo solo su eBay

Xiaomi 12 5G ha un bellissimo display AMOLED da 6,3 pollici che offre immagini sempre nitide e dai colori chiari anche alla luce del sole. Ha uno spessore di soli 8,2 mm e un peso di appena 180 grammi. Questo lo rende leggero e maneggevole nonostante le dimensioni. Monta il potente processore Qualcomm Snapdragon 8, con a supporto 8 GB di RAM.

Potrai navigare sul Web in modo veloce grazie alla tecnologia 5G e archiviare tutto quello che vuoi, perché possiede ben 256 GB di memoria interna. Scatta foto meravigliose grazie alla tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 13 MP e macro da 5 MP. E poi grazie alla batteria da 4500 mAh non si esaurisce mai e a una ricarica turbo da 67 W e wireless da 50 W.

Non ci sono molti giri di parole da fare, a un prezzo del genere devi proprio correre. Quindi, prima che l'offerta svanisca fiondati su eBay acquista il tuo Xiaomi 12 5G a soli 399,90 euro, invece che 899 euro. Ordinalo adesso e lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza spese aggiuntive.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.