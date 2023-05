XFCE Screenshooter 1.10.4: arrivato il supporto per i formati AVIF e JXL

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dei progressi fatti dal team di developer XFCE per quanto concerne il supporto a Wayland. Tale display server, ormai di riferimento per tutte le principali distribuzioni Linux, offre una serie di feature avanzate ed inoltre promette migliorie prestazionali non indifferenti su un vasto bacino di hardware, grazie ai giusti driver, ecco perché praticamente tutti i desktop environment del panorama Linux hanno provveduto ad eseguire il porting del rispettivo codice non appena i produttori delle GPU (Graphicas Prosessing Unit), ovvero Nvidia, Intel ed AMD, hanno annunciato il supporto ufficiale al nuovo display server. I coder di XFCE, principalmente per la scarsità di forza lavoro, hanno dovuto posticipare queste operazioni di porting per diversi anni. Quest'oggi però vogliamo focalizzarci su un altro componente di tale ambiente grafico ovvero XFCE Screenshooter.

XFCE Screenshooter è il tool dedicato alla cattura degli screenshot sviluppato appunto dal team di sviluppatori XFCE. Si tratta di una della utility più amate dalla community di utilizzatori di questo desktop environment. Di recente ha ricevuto un nuovo upgrade, ovvero la build 1.10.4, che implementa una serie di novità davvero interessanti. Ad esempio è stato finalmente aggiunto il supporto ai formati d'immagine AVIF e JXL. Tali standard sono ormai molto popolari in rete, dunque è normale che i maintainer del programma abbiamo scelto di aggiungere il supporto. Nel dettaglio il formato AVIF è disponibile direttamente come opzione di salvataggio mentre JXL può essere impostata manualmente rinominando il file dopo averlo salvato sul computer.

Per poter operare con tali formati è ovviamente necessario che nel sistema siano installate correttamente le librerie libjxl e libavif, che in genere sono disponibili all'interno dei repository delle diverse distribuzioni. Oltretutto tale applicativo adesso è capace di salvare le impostazioni dell'utente anche dopo i vari reboot, elemento molto comodo se si effettuano di continuo degli screenshot, e dispone di una migliore gestione dei permessi.