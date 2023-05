Per motivi che al momento sfuggono, Xbox Series X è sparita per un po' da Amazon. La console di ultima generazione di Microsoft, sorella maggiore della più economica Series S, è però tornata sullo store del gigante di Seattle, ed è addirittura in (leggero) sconto.

Venduta e spedita da Amazon, paghi Xbox Series X 499,99€, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati Prime. Puoi anche pagare in 5 comode rate da 100€ a interessi zero. Niente male, vero?

Xbox Series X: la potentissima console di Microsoft torna disponibile su Amazon (ed è anche in sconto)

La caratteristiche distintiva della Xbox Series X è certamente la sua potenza di elaborazione. È dotata di una CPU AMD Zen 2 personalizzata con 8 core a 3,8 GHz e una GPU AMD RDNA 2 con 12 teraflop di potenza di calcolo. Questa combinazione offre prestazioni grafiche notevoli e capacità di caricamento veloci, consentendo ai giochi di essere eseguiti a risoluzioni fino a 4K e 60 frame al secondo, con alcune capacità di 120 FPS in determinati titoli.

La console supporta anche la tecnologia Ray Tracing, che si traduce in una grafica più realistica e illuminazione avanzata nei giochi. Inoltre, la piattaforma di gioco è compatibile con il tracciamento del movimento e la tecnologia di input vocale attraverso il suo sensore Kinect opzionale.

Con Xbox Series X puoi anche sfruttare al meglio l'abbonamento al Game Pass. Questo servizio offre un vasto catalogo di giochi, sia di nuovi titoli che di giochi più vecchi, che possono essere scaricati e giocati illimitatamente dagli abbonati. E poi c'è la retrocompatibilità con molti giochi di Xbox One, Xbox 360 e dell'originale Xbox, consentendo ai giocatori di accedere a una vasta libreria di giochi.

La console di Microsoft con design a torre è dotata anche di un'unità a stato solido (SSD) ad alta velocità, che riduce i tempi di caricamento dei giochi e consente una maggiore fluidità durante il gioco. Supporta anche l'uscita video in 4K e ha diverse porte USB e un'uscita HDMI.

