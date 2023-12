Xbox Series X su Amazon al PREZZO più BASSO del WEB

Se è da un po' di tempo che stai valutando di acquistare una consolle di gioco oggi puoi fare il colpaccio del secolo. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la mitica Xbox Series X a soli 399,99 euro, invece che 549,99 euro.

Ti posso assicurare che non ci sono errori di scritta, il prezzo è esattamente quello che vedi, Sembra impossibile ma adesso, grazie a uno sconto pazzesco del 27%, puoi risparmiare ben 150 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Xbox Series X a prezzo sconvolgete, da prendere al volo

Questa consolle è la più potente sul mercato, con i suoi 12 teraflop di elaborazione grafica in 4K e DirectX Raytracing potrai vivere delle esperienze incredibili. Vedrai caricamenti velocissimi e immagini fino a 120 fps.

In confezioni troverai il controller wireless con 2 batteria AA e un cavo HDMI Ultra High Speed per poter subito iniziare a giocare. Avrai la possibilità di scaricare migliaia di giochi in un SSD personalizzato da 1 TB. E se ti abboni a Xbox Game Pass Ultimate potrai avere l'accesso immediato a più di 100 giochi.

Insomma questa non è assolutamente un'offerta da lasciarsi scappare. È sicuramente il regalo perfetto per tuo figlio, e non solo. Quindi prima che svanisca vai su Amazon e acquista la tua Xbox Series X a soli 399,99 euro, invece che 549,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua prima di natale senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

