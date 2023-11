Xbox Series X ricondizionata a soli 379,99€ su Amazon

Un'altra bomba del Black Friday Amazon: la Xbox Series X ricondizionata è in offerta a 379,99€, grazie al 19% di sconto sul prezzo più basso recente pari a 467€. Il modello in vendita è stato sottoposto a un rigoroso processo di certificazione, durante il quale è stato testato il corretto funzionamento e la qualità sia dell'hardware che dell'estetica.

L'offerta di Amazon per l'acquisto della console di Microsoft è disponibile su questa pagina. Per un eventuale reso, hai tempo fino al 31 gennaio 2024.

Xbox Series X ricondizionata su Amazon: oggi risparmi quasi 100€

La Series X è la console Xbox più veloce e potente di sempre: 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica, unità SSD personalizzata, DirectX Raytracing e gioco in 4K, questa in sintesi la dotazione della console per videogiochi di Microsoft.

Tra le altre caratteristiche più importanti segnaliamo i tempi di caricamento ultraveloci e fino a 120 fps, insieme alla presenza di Quick Resume, che consente di ottenere il massimo da ogni singolo momento di gioco.

Dentro la confezione di vendita troverai una console Xbox Series X ricondizionata, un cavo di alimentazione, 2 batterie AA, un cavo HDMI Ultra High Speed e un controller wireless per Xbox. Tutto l'occorrente, quindi, per iniziare a divertirsi con migliaia di giochi appartenenti alle quattro generazioni di Xbox.

Puoi acquistare la Xbox Series X ricondizionata in offerta a 379,99€ su questa pagina. La promozione di Amazon ti consente di risparmiare quasi 100€ rispetto al prezzo più basso precedente, con la possibilità di usufruire delle spese di spedizione gratuite in qualità di utente Prime.

