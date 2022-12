Xbox Series S gratis con Sky: offerta ancora ATTIVA

L'offerta del Black Friday di Sky si estende più del previsto e ti da ancora la possibilità di ricevere gratis, entro Natale, una Xbox Series S.

Esatto, abbonandoti adesso attraverso questa pagina hai la possibilità di richiedere, senza costi aggiuntivi, una console di ultima generazione dal valore di 299 euro. Un bel modo per proiettarsi verso il Natale.

Come avere Xbox Series S gratis con Sky: i dettagli dell'offerta

La promozione si inserisce all'interno del pacchetto che ti permette di avere Sky TV con Netflix + Sky Cinema a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi.

Una volta finalizzato il tuo acquisto riceverai una email da Sky che ti chiederà conferma dell'indirizzo di consegna della tua Xbox Series S la quale, promette la compagnia, sarà a casa tua prima di Natale.

Parliamo della console Xbox più piccola ed elegante di sempre, che ti permette di avere la velocità e le prestazioni di una console di nuova generazione, totalmente digitale, ad un prezzo incredibile. In questo caso, però, a costo zero.

Grazie all'architettura Xbox Velocity, che fa funzionare insieme un SSD personalizzato ad un software integrato, la console è in grado di offrirti un gameplay più veloce e semplificato con tempi di caricamento totalmente ridotti. E con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate hai centinaia di giochi da scaricare.

Non perdere altro tempo dunque per approfittare di questa offerta eccezionale che sta durando più del previsto. Attiva il tuo abbonamento Sky e ricevi in regalo una Xbox Series S.

