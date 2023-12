Xbox Serie X crolla a 412€ su Amazon (disponibilità limitata)

Un’offerta da non credere in vista del Natale, che ha per protagonista la Xbox Series X. In queste ore, infatti, si trova in vendita a 412,30€, grazie a un maxi sconto del 25% (prezzo consigliato pari a 549,99€). Ecco il link all’offerta.

La console Xbox Series X è il modello più potente di sempre, con 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica, riproduzione video in 4K, Ray Tracing DirectX e un'unità SSD personalizzata da 1 TB. Gli appassionati potranno quindi vivere un'esperienza di gioco coinvolgente e veloce, come mai prima d'ora.

Xbox Serie X in sconto del 25% su Amazon

Oltre alla console, all'interno della confezione sono inclusi un controller wireless per Xbox, un cavo di alimentazione, 2 batterie AA e un cavo HDMI Ultra High Speed. Xbox Series X consente agli appassionati di divertirsi con tantissimi giochi ottimizzati e una giocabilità goduriosa.

Tra le altre cose, questo modello offre tutta una serie di caratteristiche superiori alla media come la funzione Quick Resume e tempi di caricamento ridotti grazie alla tecnologia Xbox Velocity Architecture e l’unità SSD NVMe personalizzata.

In più, i giocatori che decidono di aggiungere Xbox Game Pass Ultimate, abbonamento venduto separatamente, potranno giocare anche in modalità multiplayer online e avere accesso a un catalogo di tanti giochi.

La console Xbox Series X è in offerta a 412,30€ sul sito amazon.it con un risparmio del 25%. Se lo desideri, puoi anche selezionare l'opzione di pagamento a rate grazie alla partnership tra Amazon e Cofidis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.