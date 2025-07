Xbox e Online Safety Act: Microsoft introduce la verifica dell’età nel Regno Unito

Nel panorama in continua evoluzione della sicurezza digitale, una delle principali sfide per le aziende tecnologiche è garantire la tutela dei minori durante la loro esperienza online. In questo contesto, Microsoft ha annunciato una svolta significativa per la propria piattaforma Xbox nel Regno Unito: a partire dal 2026, la verifica dell’età diventerà un requisito obbligatorio per tutti gli utenti, segnando un nuovo standard nella protezione dei giovani videogiocatori e nella conformità alle normative locali.

Salvaguardia dei minori

Questa iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di responsabilità sociale e di risposta alle esigenze poste dall’Online Safety Act britannico, una delle legislazioni più avanzate a livello europeo in materia di tutela degli utenti online.

Il provvedimento impone alle grandi aziende del settore tecnologico di adottare misure efficaci per la salvaguardia dei minori, richiedendo un controllo più stringente sull’accesso alle piattaforme e sulle interazioni tra utenti.

Collaborazione con Yoti

Per rispondere in modo concreto a queste nuove esigenze, Microsoft ha scelto di collaborare con Yoti, una piattaforma di identificazione digitale riconosciuta a livello internazionale per l’elevato livello di sicurezza e affidabilità dei suoi sistemi.

Attraverso questa partnership, gli utenti potranno completare la verifica dell’età scegliendo tra diverse modalità: dall’invio di un selfie alla scansione di documenti d’identità, dall’utilizzo della carta di credito fino all’associazione di un numero di cellulare. Questa flessibilità consente di adattare la procedura alle diverse esigenze degli utenti, garantendo al contempo la massima tutela dei dati personali.

Funzionalità social

Una delle novità più rilevanti riguarda le funzionalità social della piattaforma Xbox. A partire dall’entrata in vigore dell’obbligo di verifica dell’età, solo gli utenti maggiorenni che avranno completato con successo la procedura potranno accedere liberamente a tutte le opzioni di comunicazione offerte dal servizio.

Gli utenti che sceglieranno di non effettuare la verifica, invece, vedranno limitate le proprie possibilità di interazione, potendo comunicare esclusivamente con gli amici già presenti nella propria lista contatti. Questo approccio mira a ridurre i rischi legati alle interazioni non controllate tra utenti di età diverse, rafforzando ulteriormente la sicurezza digitale dell’ecosistema Xbox.

Impatto sugli acquisti già effettuati

Kim Kunes, vicepresidente del reparto gaming trust and safety di Microsoft, ha voluto rassicurare la community sottolineando che la procedura di verifica non avrà alcun impatto sugli acquisti già effettuati, sui diritti digitali acquisiti, sulla cronologia di gioco o sui risultati ottenuti dagli utenti. Tuttavia, è fortemente consigliato completare la verifica dell’età il prima possibile, così da evitare possibili limitazioni future e garantire un’esperienza di gioco senza interruzioni.

L’introduzione di questo sistema nel Regno Unito rappresenta solo il primo passo di una strategia più ampia: Microsoft ha infatti annunciato l’intenzione di estendere progressivamente la verifica dell’età anche ad altri mercati internazionali, adattando le procedure alle specifiche normative locali e rafforzando il proprio impegno nella protezione dei minori su scala globale.