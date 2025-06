xAI: in arrivo un editor avanzato per Grok con supporto ai fogli di calcolo

La notizia dell’arrivo di un editor avanzato con supporto per i fogli di calcolo segna un importante passo avanti per xAI, l’azienda guidata da Elon Musk. Secondo un recente leak diffuso dal reverse engineer Nima Owji, l’editor consentirà agli utenti di interagire con Grok direttamente durante la modifica dei file. Questo sviluppo pone l’azienda in diretta competizione con i colossi del settore come OpenAI, Google e Microsoft, ampliando le possibilità offerte dagli strumenti di produttività.

Le immagini condivise da Owji sulla piattaforma X mostrano un’interfaccia che promette un’interazione naturale e fluida con l’assistente AI, rendendo la modifica dei documenti più intuitiva e collaborativa. Questo progetto riflette la visione di Musk di trasformare X in una piattaforma multifunzionale, capace di combinare funzionalità di documentazione, comunicazione, pagamenti e social media in un unico ecosistema.

BREAKING: xAI is working on an advanced FILE EDITOR for GROK!

It even supports SPREADSHEETS!

You can talk to Grok and ask it to assist you at the same time you're editing the files! pic.twitter.com/9vIKRZj6Wn

— Nima Owji (@nima_owji) June 22, 2025