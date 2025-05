xAI: Grok amplia le sue funzionalità con grafici e input da schizzi

Grok, sviluppato da xAI, si arricchisce di nuove funzionalità che mirano a migliorare l’interazione uomo-macchina. Tra le novità più rilevanti troviamo la capacità di generare automaticamente grafici e l’introduzione di un sistema di comunicazione basato su input da schizzi.

Grok: creazione di grafici

La funzione di creazione di grafici consente agli utenti di trasformare dati testuali in rappresentazioni visive intuitive, semplificando la comprensione di informazioni complesse. Sebbene questa caratteristica sia ancora in fase sperimentale, rappresenta un’importante innovazione per il settore. Tuttavia, gli sviluppatori raccomandano agli utenti di verificare l’accuratezza dei dati rappresentati graficamente, per garantire la validità delle analisi.

Grok: "Draw a sketch"

Parallelamente, la funzionalità “Draw a sketch” amplia le modalità di interazione con il chatbot, permettendo agli utenti di comunicare concetti complessi attraverso semplici disegni. Questo approccio si rivela particolarmente utile in contesti in cui le parole risultano insufficienti o limitative, aprendo nuove possibilità di utilizzo in ambiti creativi e professionali.

Grok: le sfide della piattaforma di Elon Musk

Nonostante queste promettenti innovazioni, Grok deve ancora affrontare alcune sfide per imporsi nel competitivo panorama delle intelligenze artificiali conversazionali. Inizialmente riservato agli abbonati premium della piattaforma X, il chatbot è stato recentemente reso disponibile a un pubblico più ampio. Tuttavia, l’assenza di una strategia pubblicitaria strutturata ha limitato la sua diffusione, impedendogli di competere efficacemente con i principali player del settore come OpenAI, Google e Meta.

Il lancio dell’app dedicata a Grok, avvenuto a gennaio, ha ottenuto risultati discreti, ma non paragonabili a quelli dei suoi concorrenti. Questo gap evidenzia la necessità di una maggiore visibilità e di un miglior posizionamento sul mercato per attirare un pubblico più vasto. Un elemento che potrebbe influenzare positivamente il futuro di questa tecnologia è il coinvolgimento di xAI nei progetti di riforma governativa promossi da Elon Musk attraverso il gruppo DOGE. Questo potrebbe aprire la strada a importanti contratti istituzionali, consolidando la posizione di Grok nel settore.