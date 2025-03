xAI acquisisce Hotshot, startup specializzata in video AI

La società di Elon Musk, xAI, ha recentemente acquisito Hotshot, startup che si occupa di strumenti di generazione video AI simili a Sora di OpenAI. Aakash Sastry, CEO e co-fondatore di Hotshot, ha annunciato la notizia in un post su X: "Negli ultimi 2 anni abbiamo creato 3 modelli di fondazioni video come un piccolo team: Hotshot-XL, Hotshot Act One e Hotshot. L'addestramento di questi modelli ci ha dato uno sguardo su come l'istruzione, l'intrattenimento, la comunicazione e la produttività globali stanno per cambiare nei prossimi anni. Siamo entusiasti di continuare a scalare questi sforzi sul più grande cluster del mondo, Colossus, come parte di xAI!".

xAI: in futuro potrebbe arrivare Grok Video

Hotshot, con sede a San Francisco, è stata fondata diversi anni fa da Sastry e John Mullan. Inizialmente la startup si è concentrata sullo sviluppo di strumenti di creazione e modifica di foto basati sull'intelligenza artificiale. Tuttavia, alla fine ha virato a favore di modelli di intelligenza artificiale text-to-video. Hotshot è riuscita ad attrarre investimenti da VC tra cui Lachy Groom, il co-fondatore di Reddit Alexis Ohanian e SV Angel prima della sua uscita. La società non ha mai rivelato pubblicamente l'entità dei suoi round di finanziamento. L'acquisizione di Hotshot da parte di xAI potrebbe indicare che la prima ha in programma di costruire i propri modelli di generazione video per competere con aziende come Sora, Veo 2 di Google e non solo.

Musk ha precedentemente lasciato intendere che xAI sta sviluppando modelli di generazione video da aggiungere alla sua piattaforma di chatbot Grok. Durante una trasmissione live a gennaio, Musk ha affermato che si aspetta che un modello "Grok Video" venga rilasciato "tra qualche mese". Hotshot ha dichiarato sul suo sito di aver smetterà di creare nuovi video a partire dal 14 marzo. I clienti esistenti avranno tempo fino al 30 marzo per scaricare i video che hanno creato utilizzando la piattaforma.