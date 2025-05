X: subito un grave attacco DDoS, la reazione di Elon Musk e l'impegno per la sicurezza

L’ultimo fine settimana ha visto la piattaforma X al centro di un nuovo episodio di vulnerabilità tecnologica. Un massiccio attacco DDoS ha reso inaccessibile la rete sociale per circa due ore, con oltre 36.000 segnalazioni di disservizi negli Stati Uniti. L’attacco è stato rivendicato dal gruppo hacker DieNet, noto per operazioni simili contro aziende tecnologiche di rilievo. Questo evento ha riacceso i riflettori sulle lacune di sicurezza della piattaforma, nonostante i proclami di miglioramenti strutturali da parte del management.

La reazione di Elon Musk

Elon Musk, ha reagito con una dichiarazione decisa, promettendo un impegno personale senza sosta per risolvere i problemi. Tuttavia, la vulnerabilità della piattaforma rimane un tema centrale. Gli attacchi DDoS, che sovraccaricano i server con richieste simultanee, rappresentano una sfida critica per la stabilità della piattaforma, un aspetto essenziale per un servizio utilizzato da individui, aziende e istituzioni governative.

DieNet: un gruppo già attivo in operazioni di questa portata

DieNet, già noto per operazioni di hacking di vasta portata, ha dimostrato ancora una volta quanto la rete di X sia esposta. Questo avviene nonostante i potenziamenti dichiarati al team di sicurezza nel 2023, che sembrano però non essere sufficienti a prevenire interruzioni significative. Eventi simili erano già stati documentati nel dicembre 2022 e nel luglio 2023, indicando una problematica sistemica che Musk deve affrontare con urgenza.

Le difficoltà nella gestione della sicurezza di X

La questione della sicurezza di X è ulteriormente complicata dai drastici tagli al personale effettuati dopo l’acquisizione della piattaforma nel 2022. Con una riduzione del 50% della forza lavoro, il supporto tecnico e le infrastrutture di sicurezza sono stati indeboliti, lasciando la piattaforma vulnerabile a nuovi attacchi. Questo scenario mette in discussione l’efficacia delle strategie di Musk, il quale ha licenziato il management precedente e introdotto un nuovo approccio alla gestione, senza però ottenere i risultati sperati.

Nonostante la dichiarazione di Musk di voler “lavorare giorno e notte” per migliorare la situazione, gli utenti e gli analisti del settore attendono misure concrete per rafforzare la piattaforma. L’incapacità di garantire una stabilità piattaforma solida potrebbe avere conseguenze significative sulla fiducia degli utenti e sulla competitività di X nel panorama digitale globale.