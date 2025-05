X sospende i messaggi crittografati e si prepara all'arrivo di XChat

X sta procedendo alla sospensione della funzione di messaggi crittografati per gli utenti con abbonamento premium, un cambiamento che ha sollevato diverse domande sulla direzione futura della piattaforma. Questo aggiornamento, comunicato tramite l’account ufficiale degli sviluppatori, permette agli utenti di accedere alle conversazioni precedenti ma impedisce l’invio di nuovi messaggi protetti dalla crittografia. Introdotta nel maggio 2023, questa funzionalità era stata inizialmente concepita come incentivo per gli abbonamenti premium.

L'arrivo di XChat

La decisione si inserisce in una strategia più ampia orchestrata da Elon Musk. Musk ha dichiarato più volte la sua ambizione di trasformare X in un’applicazione "tuttofare", capace di integrare funzioni che spaziano dalla messaggistica ai pagamenti digitali. L’apparizione della voce "XChat" nei menu delle versioni beta dell’app suggerisce che la piattaforma stia lavorando a una nuova app di messaggistica, progettata per competere con giganti come WhatsApp e Messenger.

Problemi per la sicurezza?

Nonostante l’entusiasmo per questa evoluzione, la sospensione della crittografia potrebbe sollevare preoccupazioni tra gli utenti in merito alla sicurezza e alla privacy dei dati. La crittografia end-to-end è stata spesso considerata un pilastro fondamentale per proteggere le comunicazioni personali in un’epoca in cui le minacce alla sicurezza digitale sono in costante aumento. Tuttavia, il potenziale arrivo di XChat potrebbe rappresentare una transizione verso un’esperienza di messaggistica più sofisticata e innovativa, in linea con l’obiettivo di Musk di riposizionare la piattaforma nel mercato competitivo dei social media.

Problemi tecnici affrontati da X

Nel frattempo, la piattaforma ha dovuto affrontare problemi tecnici significativi. Durante lo scorso fine settimana, un’interruzione globale del servizio ha colpito anche gli utenti italiani. Secondo fonti riportate da Wired, l’interruzione sarebbe stata causata da un incendio in un data center situato in Oregon, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Questo incidente sottolinea l’importanza di infrastrutture affidabili, soprattutto per una piattaforma che aspira a espandere il proprio ecosistema di servizi.