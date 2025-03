X: la valutazione della piattaforma di Musk raddoppia, 44 miliardi

La piattaforma X, precedentemente conosciuta come Twitter, ha compiuto un’importante rimonta economica, tornando a essere valutata 44 miliardi di dollari, la stessa cifra investita da Elon Musk per acquistarla nel 2022. Questo recupero è particolarmente significativo, considerando che solo pochi mesi fa, nel settembre 2024, il valore dell'azienda era sceso drasticamente, raggiungendo meno di 10 miliardi di dollari.

A contribuire a questa rinascita sono state diverse operazioni finanziarie mirate. Una strategia chiave è stata lo scambio di quote tra gli investitori già presenti, un meccanismo che ha permesso di riequilibrare il valore dell’azienda e attirare nuovi capitali. Inoltre, la piattaforma sta lavorando per ottenere 2 miliardi di dollari attraverso un nuovo round di finanziamento, una parte dei quali sarà destinata al rimborso dei debiti contratti per l'acquisizione da parte di Musk. Anche le principali banche di Wall Street hanno mostrato un rinnovato interesse, cedendo gran parte del debito che il magnate aveva accumulato per completare l’operazione di acquisto.

Oltre alle strategie finanziarie, diversi fattori politici e tecnologici hanno inciso sul rilancio del valore di X. Il legame di Musk con Donald Trump ha rafforzato la fiducia di alcuni investitori, convinti che questa vicinanza possa tradursi in vantaggi per la piattaforma.

Gli azionisti riceveranno una quota del 25% di xAI

Un elemento chiave di questa crescita è rappresentato dall’annuncio che gli azionisti di X riceveranno una quota del 25% di xAI, la startup di intelligenza artificiale fondata dallo stesso Musk, attualmente valutata 45 miliardi di dollari. Questa operazione ha contribuito a migliorare la percezione del valore dell'azienda, inserendola in un contesto di innovazione e sviluppo tecnologico.

Per consolidare la propria posizione nel mercato, X sta adottando diverse strategie di crescita. La priorità è garantire solidità finanziaria, attraverso una gestione oculata delle risorse e nuove iniziative di raccolta fondi. Inoltre, si sta lavorando per riconquistare la fiducia degli inserzionisti, fondamentale per ripristinare le entrate pubblicitarie, uno dei principali motori economici della piattaforma.

Parallelamente, l’integrazione con le tecnologie avanzate di xAI rappresenta un’opportunità straordinaria per espandere le funzionalità della piattaforma e renderla più competitiva nel panorama digitale. Grazie a queste mosse strategiche, X sta recuperando il terreno perso e si prepara a consolidare la sua posizione come attore di primo piano nel settore dei social media e dell’intelligenza artificiale.