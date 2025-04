X introduce nuove regole per contrastare gli account parodia

La piattaforma X continua a essere al centro di importanti trasformazioni. A partire dal 10 aprile, nuove regole rivoluzioneranno il modo in cui gli account parodia, Commentary e Fan (PCF) operano sul social network. Queste norme, annunciate dall’account ufficiale Safety, mirano a promuovere maggiore trasparenza social e a combattere l'impersonificazione, un problema che ha contribuito alla diffusione di disinformazione e truffe.

Secondo le nuove direttive, gli account PCF dovranno includere specifiche parole chiave all’inizio del loro nome e non potranno utilizzare avatar identici a quelli delle entità che rappresentano. Queste misure sono state introdotte per contrastare l’ambiguità che spesso ha portato gli utenti a confondere profili parodistici con quelli autentici, causando confusione e alimentando attività fraudolente, in particolare nel settore delle criptovalute.

La reazione della comunità

L’intervento del CEO Elon Musk rappresenta un ulteriore tentativo di risolvere i problemi derivanti dalle sue precedenti decisioni, come l’introduzione dei badge di verifica a pagamento. Questi badge hanno facilitato la creazione di account falsi, aggravando la percezione di insicurezza sulla piattaforma. Tuttavia, le nuove regole hanno diviso la comunità online: mentre alcuni le vedono come un attacco alla satira e alla libertà di espressione, altri le considerano un passo necessario per ristabilire ordine e fiducia nell’ecosistema digitale. Una situazione, dunque, molto complessa per quanto riguarda la percezione della comunità stessa.

La situazione è ulteriormente complicata nel contesto europeo, dove le autorità dell’UE potrebbero imporre sanzioni pesanti a X per la gestione di questi problemi. Gli account che non si adegueranno entro il 10 aprile rischiano la sospensione o l’eliminazione definitiva. Questo provvedimento si inserisce in un più ampio sforzo di bilanciare la libertà espressiva con la protezione degli utenti, in un’era digitale sempre più complessa. Le misure adottate riflettono un tentativo di affrontare sfide che includono non solo la disinformazione, ma anche la protezione da truffe e l’uso improprio delle informazioni.