X introduce il caricamento video in 4K per i creatori premium

La piattaforma X ha annunciato un’importante innovazione: il supporto per il caricamento dei video in formato 4K. Questa nuova funzionalità premium è un passo significativo nella strategia di Elon Musk per trasformare X in un hub completo per contenuti multimediali di alta qualità.

Con questa novità, gli utenti premium avranno la possibilità di caricare video in ultra-HD con una durata massima di tre ore e una risoluzione che quadruplica gli standard attuali. Inizialmente, il servizio sarà disponibile solo per un gruppo selezionato di creatori di contenuti, ma è previsto un rollout progressivo per tutti gli abbonati premium. Attualmente, gli utenti premium possono caricare video in 1080p fino a 8GB di dimensione, un limite che potrebbe essere rivisto per adattarsi alle esigenze del nuovo formato.

Questa mossa rappresenta una risposta diretta alla crescente competizione con piattaforme come YouTube e Vimeo, che hanno storicamente dominato il mercato dei video ad alta risoluzione. La strategia di Musk mira a trattenere i creatori di contenuti sulla piattaforma, offrendo loro strumenti avanzati per pubblicare e monetizzare i loro video senza dover ricorrere a servizi esterni.

X non vuole che gli utenti si affidino a piattaforme esterne

La spinta verso il potenziamento del comparto video su X non è una novità. Dopo l’acquisizione della piattaforma, Musk ha introdotto numerosi aggiornamenti, tra cui l’estensione della durata massima dei video a due ore e un feed verticale ispirato a TikTok. Quest’ultimo è stato progettato per attrarre utenti in fuga da piattaforme come quella cinese, spesso minacciata di ban negli Stati Uniti. Ora, con il supporto al formato 4K, X punta a posizionarsi come concorrente diretto nel settore della condivisione video professionale.

Secondo quanto dichiarato dall’account ufficiale dell’ingegneria di X, l’obiettivo a lungo termine è eliminare la necessità per i creatori di contenuti di affidarsi a piattaforme esterne, rendendo X una soluzione unica per la creazione e la distribuzione di contenuti. Questo aggiornamento si inserisce in una visione più ampia di innovazione continua, che nonostante le sfide tecniche e operative, mira a rendere la piattaforma sempre più competitiva.

Non è ancora chiaro come la nuova funzionalità influenzerà le dinamiche di utilizzo e il coinvolgimento degli utenti, ma è evidente che il focus di X è orientato a consolidare la sua posizione come leader tecnologico nel settore dei social media. Per i creatori di contenuti, questa evoluzione rappresenta un’opportunità unica per sfruttare la qualità dei video in 4K e raggiungere un pubblico sempre più ampio con contenuti di qualità superiore.