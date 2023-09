X Factor 2023 a un prezzo speciale con la nuova offerta NOW

X Factor 2023 sta entrando nel vivo. Oggi andrà in onda la terza e ultima puntata delle Audizioni, dalla settimana prossima spazio ai Bootcamp e ai decisivi Home Visit prima dei Live Show. Anche quest'anno il talent musicale va in onda in esclusiva su Sky, ma se non hai l'abbonamento alla pay-TV puoi anche vederlo in streaming su NOW. Risparmiando.

Sì, perché grazie alle nuove offerte di NOW, il pass Entertainment che include la visione di X Factor, gli altri show di Sky e le serie TV costa soltanto 6,99 euro al mese per 1 anno. E se hai la passione anche per il cinema, puoi attivare il doppio pass Cinema e Entertainment al prezzo speciale di 9,99 euro al mese per 12 mesi.

Guarda X Factor 2023 in streaming a soli 6,99 euro al mese

La nuova stagione di X Factor ha visto il ritorno di Morgan in giuria, al fianco di Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D'Amico. Confermatissima nel ruolo di conduttrice la cantante Francesca Michielin.

Al termine delle Audizioni, il 5 e il 12 ottobre gli artisti rimasti in gara si esibiranno ai Bootcamp. Rispetto alle edizioni passate, i quattro giudici comporranno personalmente la propria squadra, senza più distinzioni tra band e solisti.

Il 19 ottobre spazio infine agli Home Visit, dove ciascun giudice sceglierà i tre concorrenti con cui partecipare ai Live Show della nuova stagione di X Factor. Le puntate live si terranno come da tradizione al Forum di Assago.

Approfitta quindi delle nuove offerte di NOW per guardare X Factor col pass Entertainment a soli 6,99 al mese per 12 mesi.

