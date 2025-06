WWDC 25: tutte le novità relative ad Apple Intelligence e all'uso dell'AI sui device Apple

Apple ha presentato tutte le novità relative ad Apple Intelligence, durante la WWDC25. Questo ecosistema innovativo promette di cambiare l'esperienza utente su tutti i dispositivi del brand, combinando tecnologie avanzate con l'intelligenza artificiale

Apple Intelligence: traduzioni in tempo reale

Una delle novità più sorprendenti è la funzione di traduzione in tempo reale, che elimina le barriere linguistiche in modo fluido e sicuro. Integrata nelle app di comunicazione più popolari, questa tecnologia consente di tradurre istantaneamente testi e conversazioni vocali direttamente sul dispositivo, senza inviare dati a server esterni. Durante le chiamate FaceTime o telefoniche, gli utenti possono usufruire di trascrizioni in tempo reale e traduzioni immediate in lingue come italiano, inglese, francese, spagnolo e cinese.

Apple Intelligence: Genmoji e Image Playground

La creatività degli utenti trova nuova linfa grazie a strumenti come Genmoji e Image Playground. Con Genmoji, è possibile combinare emoji esistenti con descrizioni testuali per creare rappresentazioni uniche e personalizzate. Image Playground, invece, introduce la funzione "Any Style", che permette di generare immagini originali partendo da semplici descrizioni o fotografie, ampliando le possibilità creative in ambito grafico.

Apple Intelligence: intelligenza visiva

L'intelligenza visiva di Apple si evolve ulteriormente, offrendo azioni contestuali basate su ciò che appare sullo schermo. Ad esempio, selezionando un oggetto in un'immagine, il sistema può fornire informazioni dettagliate o suggerire prodotti simili disponibili su piattaforme come Google ed Etsy. Inoltre, è in grado di identificare dettagli di eventi presenti in email o chat, proponendo di aggiungerli al calendario con un solo tocco.

Apple Intelligence: Workout Buddy

Per gli amanti del fitness, Apple Watch introduce Workout Buddy, un assistente virtuale progettato per analizzare i dati degli allenamenti e offrire consigli personalizzati. Attualmente disponibile in inglese, supporta diverse discipline sportive e utilizza una voce generativa ispirata ai trainer di Fitness+ per motivare gli utenti.

Apple Intelligence: comandi rapidi

I comandi rapidi Apple diventano più intelligenti grazie ad Apple Intelligence, permettendo azioni smart come riepiloghi testuali e creazione di immagini. Gli utenti possono usare modelli on-device o via Private Cloud Compute, integrando anche ChatGPT, per automatizzare attività complesse, come confrontare trascrizioni con appunti e aggiungere concetti chiave.

Apple Intelligence: migliorano le app native e un occhio agli sviluppatori

Apple non dimentica gli sviluppatori, presentando il framework Foundation Models, che consente di integrare le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale nelle app di terze parti con poche righe di codice.

L'integrazione di Apple Intelligence migliora numerose applicazioni native. Messaggi ora supporta la creazione di sondaggi interattivi, Mail genera riassunti automatici per email lunghe, e Wallet tiene traccia di ordini e spedizioni. Ogni elaborazione avviene direttamente sul dispositivo o tramite Private Cloud Compute, garantendo che i dati sensibili non vengano archiviati o condivisi con terze parti.

Queste innovazioni, già disponibili in versione beta per gli sviluppatori, saranno accessibili al grande pubblico entro l'autunno.