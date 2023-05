World Password Day: c'è anche la tua password tra le 20 più comuni?

In Italia, la password più comune del 2022 è "123456". Sembra incredibile, ma è tutto vero: a rivelarlo è uno studio condotto da NordPass, che ha aggiornato i dati relativi allo scorso anno. Se nel Belpaese la popolarità della sequenza di numeri è rimasta invariata, a livello globale c'è stato un piccolo cambiamento. Ora, infatti, la password più comune al mondo è proprio... "password".

Oggi, 4 maggio 2023, è anche il World Password Day: una giornata mondiale dedicata alla consapevolezza sulla sicurezza delle password e sulla promozione di buone pratiche nella loro gestione. L'obiettivo è proprio quello di educare le persone sull'importanza di utilizzare password forti, uniche e difficili da indovinare. Un buon metodo, ad esempio, è quello di affidarsi a un password manager, progettato per memorizzare le credenziali di accesso in un unico archivio criptato.

Le 20 password più comuni in Italia

La ricerca annuale realizzata da NordPass ha preso in esame le tendenze di creazione delle password in tutto il mondo, evidenziando in che modo il loro utilizzo si differenzia in base al genere e fra i trenta Paesi oggetto della ricerca. Ma quali sono le password più utilizzate in Italia? Al primo posto, come abbiamo già accennato, c'è "123456". Seguono:

123456789

password

ciao

juventus

napoli

ciaociao

12345

12345678

martina

giulia

1234

amoremio

porcod*o

francesca

francesco

1234567890

alessia

qwerty

andrea

Lo studio ha dimostrato, inoltre, come le abitudini non cambino mai, nemmeno di fronte agli avvertimenti dei più esperti. Rispetto ai dati elaborati nel 2021, infatti, è emerso che ben il 73% delle 200 password più comuni del 2022 è rimasto invariato. Ma non è tutto: l'83% delle password presenti nell'elenco di quest'anno, infatti, può essere decifrato in meno di un secondo.

I vantaggi di LastPass

Con oltre 33 milioni di utenti soddisfatti, LastPass è lo strumento innovativo che ti permette di gestire la tua sicurezza online in modo facile e sicuro. Che si tratti di archiviare password, tessere sanitarie o informazioni associative, LastPass ti offre un posto sicuro e privato per conservare tutte le tue informazioni sensibili.

Tra le sue funzionalità, particolarmente utile è il generatore di password integrato che ti permette di creare password casuali, lunghe e complesse senza doverle imparare a memoria, perché è tutto conservato nel tuo vault digitale. È disponibile anche una funzione di monitoraggio del Dark Web, che ti avvisa immediatamente se le tue informazioni sensibili sono a rischio.

Non hai bisogno di ricordare alcuna password per accedere alle tue credenziali grazie a LastPass Authenticator. Potrai, infine, condividere le tue chiavi di accesso con i tuoi familiari e colleghi in piena sicurezza e senza alcun rischio.

Per accedere a tutte le funzioni esclusive di LastPass, l'ideale è il piano Premium, in sconto a soli 2,32 euro al mese in occasione del World Password Day. Avrai accesso al tuo vault da tutti i tuoi dispositivi, 1 GB di spazio di archiviazione file crittografato, monitoraggio Dark Web, accesso di emergenza, supporto tecnico prioritario e tutte le funzioni del piano Free.

Se, invece, cerchi una soluzione da condividere con i membri della tua famiglia, allora c'è il piano Families a 3,12 euro al mese: un gestore semplice e sicuro, con condivisione illimitata per un massimo di sei utenti. Non sei sicuro se LastPass è la scelta giusta per te? Provalo gratuitamente per trenta giorni.

