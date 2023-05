World Pass Day: perché una VPN può aiutarti a proteggere le password?

Nella giornata di domani, giovedì 4 maggio, si celebrerà il World Pass Day.

Questo evento mira a sensibilizzare l'utenza rispetto all'utilizzo di password complesse e di adottare soluzioni quanto più possibili sicure sotto questo punto di vista.

Le sempre crescenti minacce a tal proposito, infatti, incombono su chi è troppo pigro per realizzare parole d'accesso lunghe e abbastanza forti.

Nel contesto dell'Internet odierno, d'altro canto, cybercriminali e hacker di vario tipo vedono in questi punti deboli un modo per ottenere informazioni e denaro a discapito delle vittime.

Oltre alle pratiche utili per rendere una password complessa, anche una VPN può fornire un aiuto decisivo al fine di incrementare la cybersicurezza.

Adottare un provider capace di proteggere la connessione, infatti, rende più difficile potenziali intromissioni esterne.

Il World Pass Day? Ecco come una VPN può aiutarti a gestire le password senza stress

Se i gestori di password restano essenziali, la VPN va ad agire alla radice del problema, impedendo che un hacker possa dare una "sbirciatina" alle attività online di un utente. Ovviamente, questo tipo di strumento, può offrire tanti altri vantaggi.

Per esempio, la possibilità di aggirare limitazioni territoriali e censure, così come l'ottenimento di prezzi vantaggiosi per biglietti aerei e altri servizi. In tal senso, è però importante scegliere un provider affidabile e capace di garantire prestazioni degne di tale nome.

PureVPN, sotto tutti i punti di vista, si dimostra una piattaforma più che apprezzabile. Grazie alle più moderne soluzioni nel contesto della crittografia, questo provider è in grado di garantire la massima protezione e anonimato durante la navigazione online.

I server ultra-veloci, sparsi in tutto il mondo, garantiscono sia un'elevata varietà di indirizzi IP che prestazioni più che convincenti. Di fatto, è possibile utilizzare PureVPN anche per seguire streaming o comunque per operazioni esose in termini di banda.

Non solo: grazie all'attuale promozione, PureVPN è un servizio anche conveniente.

Sottoscrivendo un abbonamento biennale, infatti, è possibile ottenere un sostanzioso sconto dell'82%.

Ciò si traduce in una delle migliori VPN sul mercato per un costo di appena 1,93 euro al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.